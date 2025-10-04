La Filologica Friulana celebra a Bertiolo il suo 102° Congresso

Per la prima volta Bertiolo ospita il Congresso sociale della Società Filologica Friulana, giunto alla sua 102ª edizione. L’appuntamento, in programma domani, domenica 5 ottobre, vedrà la presentazione del volume speciale “Bertiûl”, a cura di Andrea Tilatti, e le premiazioni della XXII edizione del Premio “Andreina e Luigi Ciceri”.

La giornata si aprirà con la Messa in friulano e il corteo con la Filarmonica locale, seguiti dagli interventi culturali e dalla cerimonia ufficiale. Nel pomeriggio, visite guidate alla scoperta del territorio e delle sue ricchezze artistiche e naturali.

L’evento sarà trasmesso su Telefriuli domani a partire dalle 15.15.