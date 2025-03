La finanza lo ferma per un controllo in auto, arrestato giovane spacciatore

Fermato dai finanzieri per un controllo mentre era alla guida, ha subito confessato di avere con sé 5 dosi di cocaina e 1 di hashish. La solerzia nell’autodenunciarsi e il nervosismo manifestato dall’uomo hanno spinto le fiamme gialle ad approfondire i controlli. E’ così che nella sua abitazione i finanzieri del Comando provinciale di Pordenone hanno trovato un mercatino della droga, arrestando lo spacciatore e sequestrandogli oltre 40 grammi di stupefacenti e 9.700 euro in contanti.

La perquisizione dell’abitazione dell’uomo, in provincia di Venezia, ha portato ad individuare 40 dosi di cocaina, 2,8 grammi tra hashish e marijuana, 6 pastiglie di MDMA, un bilancino di precisione e i contanti, ritenuti provento di spaccio. I militari hanno trovato anche un “porta chiavi” magnetico, di quelli che di solito si utilizzano per nascondere le chiavi sotto la scocca dell’auto, che il giovane spacciatore utilizzava per occultare la droga.