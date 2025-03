La legge sul niqab spacca la commissione: ok maggioranza, opposizioni fuori aula

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Niqab e burqa fanno ancora litigare la politica regionale. Clima teso in V commissione, nella quale si è discusso della proposta Legge Nazionale che prevede l’inasprimento delle multe e delle pene per coloro entrano in luoghi pubblici a volto coperto. Il riferimento è ai recenti casi che hanno visto protagoniste studentesse in classe a Monfalcone con il niqab. Tutti concordi sullo stare a volto scoperto, ma le opposizioni contestano toni e modi: la volontà repressiva non accompagnata da un percorso culturale e la calendarizzazione del tema in piena campagna elettorale.

La proposta è passata con i sì dei consiglieri di maggioranza, mentre le opposizioni – Pd, Patto-Civica e 5 Stelle7sono uscite dall’aula non partecipando al voto, eccetto Pellegrino e Honsell che hanno votato contro.

Durissimo il Pd: “È palese – dicono i dem – che la Lega stia usando una norma come questa in maniera strumentale e per un proprio tornaconto. A loro non interessa risolvere il problema ma potersi affiggere al petto una medaglia da usare per la propaganda elettorale”

La Lega però tira dritto.

Dopo i lavoro in commissione il documento arriverà nell’aula del consiglio regionale il 18 marzo.