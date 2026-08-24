La mamma delle bambine: “Erano legate sui seggiolini corretti”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un commento ad un articolo dedicato alla tragico incidente di Basiliano postato sulla pagina di Rtl 102.5. E’ così che la mamma delle due bambine coinvolte nello schianto di ieri sulla Pontebbana costato la vita all’undicenne Noemi, è intervenuta per puntualizzare su quanto accaduto.

“Le bambine erano legate e sedute sui seggiolini giusti” scrive la signora. “Dormivano – aggiunge – il papà ha avuto un malore ed è successo. I dettagli e le motivazioni mi interesseranno poi…in ogni caso non riporteranno in vita mia figlia”. Parole che hanno portato a decine di commenti di utenti che hanno espresso alla donna vicinanza e condoglianze per l’immenso dolore che sta provando.