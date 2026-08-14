Cronaca Nel video la spiegazione di Flavio Cimenti del Corpo Forestale Regionale La mappa di come si è sviluppato l’incendio di Amaro Matteo Femia 14 Agosto 2026 Autore: Matteo Femia 14 Agosto 2026 1 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. amaroCimentimappa incendio monte Amariana Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Amaro, accordo Italia-Slovenia e prelievi dal lago di Cavazzo articolo successivo Controlli antidegrado, a Pordenone scende in campo la polizia Potrebbe interessarti anche Amaro, accordo Italia-Slovenia e prelievi dal lago di Cavazzo 14 Agosto 2026 Brucia il monte Amariana, continua la lotta contro il fuoco 14 Agosto 2026 Rogo sull’Amariana, chiuse due strade 14 Agosto 2026 Monte Amariana, incendio oltre i 150 ettari: in campo tutte le risorse 14 Agosto 2026 Il fuoco sull’Amariana non dà tregua: il fronte si allarga 13 Agosto 2026 Incendi in Friuli, ad Amaro il fuoco sopra la Sagra del Gambero 9 Agosto 2026