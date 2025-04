La Marcia dell’Amicizia senza confini illumina Go 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono attesi circa 5 mila partecipanti alla Marcia dell’Amicizia senza confini il prossimo Primo Maggio in piazza Transalpina tra Gorizia e Nova Gorica. L’evento, che si snoderà lungo tre tracciati da 7, 12 e 16 chilometri, riprende la tradizione della passeggiata iniziata negli anni ’70, quando la Cortina di Ferro era ancora in piedi, e migliaia di persone attraversavano il confine senza controlli. Non solo: l’appuntamento con partenza e arrivo nel salotto transfrontaliero simbolo di Go 2025 aprirà alle 8 del primo maggio una dieci giorni di incontri sportivi, culturali e artistici, denominata “Marcia per l’Europa”, che vedrà la Transalpina sullo sfondo.

Tra gli appuntamenti previsti nei primi dieci giorni di maggio anche tornei di basket e calcetto tre contro tre senza confini, ma è indubbiamente la Marcia dell’Amicizia il momento più atteso.

Tutti gli eventi di “Marcia per l’Europa” saranno gratuiti: l’obiettivo della manifestazione è dare un esempio di dialogo a tutto il Continente e non solo.