BUSINESS FVG
giovedì 11 Dicembre 2025
BUSINESS FVG


Cronaca

La morte di Erika Moretti si tinge di giallo

A trovare il suo corpo privo di vita nella camera da letto era stato il compagno
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Morte di Erika Moretti, gli inquirenti vogliono vederci chiaro. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo in merito al decesso della donna, di 47 anni, spirata tre settimane fa nella sua casa di Variano di Basiliano. La scomparsa risale alla notte tra il 23 e il 24 novembre, dopo una serata di festa.
A trovare il suo corpo privo di vita nella camera da letto era stato il compagno, con il quale la donna – impiegata, appassionata di musica italiana live e calcio – conviveva. E proprio al convivente la Procura ha comunicato che lunedì prossimo saranno effettuati dal medico legale Francesca Sinopoli gli esami autoptico e tossicologico disposti dal pm Giorgio Milillo. Dalla prima ispezione cadaverica, comunque, non risulterebbero segni evidenti di violenza.
“Non mi esprimo – spiega il legale dell’uomo, l’avvocato Eleonora Montaruli – sulla posizione del mio assistito. Sono in corso accertamenti per capire cosa sia successo e quali siano le cause del decesso. Gli accertamenti costituiscono una routine – conclude Montaruli – visti il buono stato di salute e la giovane età della donna”.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

