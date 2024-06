La motonave Audace rischia di affondare a Grado con 76 passeggeri a bordo

Emergenza in mare, al largo di Grado. Una motonave con 76 persone a bordo ha iniziato a imbarcare acqua rischiando di affondare. I passeggeri sono stati portati in salvo a bordo delle scialuppe di salvataggio della stessa motonave. Sul posto stanno operando uomini e mezzi della Capitaneria di Porto di Trieste, insieme a quelli di Grado e Monfalcone.

I passeggeri sono stati portati in salvo a bordo delle scialuppe di salvataggio della stessa motonave. La nave ha lanciato il ‘may day’ per rischio affondamento mentre era in navigazione da Grado verso il porto di Monfalcone. E’ confermato che tutti i passeggeri a bordo e i membri dell’equipaggio sono stati trasferiti sulle zattere di salvataggio e verranno riportati al

porto di Grado.

Da quanto si è saputo si tratta della motonave “Audace”, che effettua servizio passeggeri fra Grado e Trieste. In soccorso alla motonave ‘Audace’ sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera dislocati tra Trieste e Lignano Sabbiadoro, i vigili del fuoco, con elicotteri e il nucleo sommozzatori, e la Guardia di finanza. L’Audace è ancora in condizioni di galleggiabilità e ora si stanno predisponendo le operazioni per riportarla a terra. La motonave è stata varata a giugno 2023 al cantiere nautico Studioplast di Lughignano, in provincia di Treviso. E’ lunga 22 metri e mezzo ed è larga 5 metri e mezzo. Può portare 200 persone sedute, 120 nella cabina coperta e 80 nel ponte panoramico. GUARDA IL VIDEO

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++