La neve in montagna regala un Natale magico

Natale sotto la neve in molte località montane del Friuli. Nelle immagini effettuate da Davide Cappellari a Forni di Sopra, vediamo il magico arrivo di Babbo Natale sotto i copiosi fiocchi bianchi caduti nel tardo pomeriggio. Ma nevicate sono state registrate anche sul Lussari, a Sella Nevea, Ravascletto, Piancavallo e Sappada. Un tempismo perfetto per i molti turisti che affollano gli impianti e le strutture ricettive dei poli invernali della regione.

Le precipitazioni nevose, deboli e moderate, hanno interessato principalmente le località sopra i 700-900 metri nelle Alpi e Prealpi, dove le temperature sono stabilmente sotto lo zero. La quota neve potrebbe abbassarsi ulteriormente durante la notte di Natale, interessando potenzialmente quote collinari più basse se le temperature continueranno a calare.