La nuova Transalpina si presenta

A dieci giorni dall'inaugurazione di Go 2025 in programma proprio nel salotto transfrontaliero tra Italia e Slovenia, piazza Transalpina si presenta in tutto il suo nuovo splendore. C'erano le massime autorità dei territori a cavallo del confine oggi a far conoscere per la prima volta il rinnovato volto dell'area dinanzi alla stazione ferroviaria di Nova Gorica: oltre ai sindaci delle due città protagoniste della Capitale europea della Cultura, era presente anche il ministro sloveno per la coesione e lo sviluppo regionale Aleksander Jevsek, mentre a rappresentare la Regione Friuli Venezia Giulia c'era l'assessore alle finanze Barbara Zilli.

Ingente il lavoro portato avanti sul lato italiano della piazza dal Gect.

L’appuntamento ora per tutti è per sabato 8 febbraio alle 16, quando si terrà la cerimonia ufficiale che darà il via a Go 2025 alla presenza tra gli altri della presidente del parlamento europeo Roberta Metsola, del vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto e dei due Capi di Stato Natasa Pirc Musar e Sergio Mattarella: sull’arrivo di quest’ultimo in Transalpina c’è un cambio di programma. Non giungerà più alla stazione ferroviaria di Nova Gorica in treno, come precedentemente annunciato, bensì in auto. Piazza Transalpina sarà aperta anche a 1500 cittadini: i biglietti per partecipare all’evento sono andati esauriti in pochi minuti dall’apertura online delle richieste.