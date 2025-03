La pace al centro della Giornata dell’Unità Nazionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il sacrificio di giornalisti morti nei luoghi di conflitto come Andrea Ronchelli e il suo traduttore Andrei Mironov, caduti il 24 maggio 2014 nel Donbass, e l’importanza di valori come la libertà e la pace. Sono alcuni degli argomenti affrontati nel corso della cerimonia ospitata questa mattina al Teatro Giovanni da Udine in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: presenti in platea centinaia di studenti delle scuole del territorio. Ricco il programma, aperto dagli interventi istituzionali, proseguito con una conferenza sulla libertà di stampa nella quale hanno portato il loro contributo i giornalisti Andrea Romoli e Renato D’Argenio e conclusasi con l’Inno di Mameli. Tra i presenti all’iniziativa anche don Sigismondo Schiavone, cappellano militare della Brigata Pozzuolo del Friuli nonché del Sacrario di Redipuglia.