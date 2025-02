La Panda s’infila sotto il camion in A28: grave l’automobilista

Ennesimo grave incidente stradale in A28. E’ successo ieri sera, alle 20, nel comune di Sesto al Reghena, in direzione Sud. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, un camion ha tamponato una Nissan Note e una Panda, che non è riuscita a frenare in tempo, si è incastrata sotto lo spigolo del mezzo pesante. Gravi le condizioni del conducente dell’utilitaria che, dopo i primi soccorsi prestati da personale del 118 e dei vigili del fuoco, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine.