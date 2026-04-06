La Pasquetta degli ultimi: in cento alla mensa della Caritas

Sono state un centinaio le persone che oggi, nel giorno di Pasquetta, si sono recate alla mensa della Caritas diocesana in via Ronchi a Udine. Persone in difficoltà, non solamente straniere, di ogni età che hanno condiviso il desco. Un servizio, questo, garantito dai tanti volontari che quotidianamente si mettono al servizio degli ultimi, anche nel giorno dedicato ai picnic e alle grigliate tra amici.

Molti, oggi, hanno approfittato del passaggio in Caritas anche per prendere le scarpe e altri indumenti donati dalla comunità.