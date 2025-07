La Pimpa compie 50 anni: compleanno speciale ad Aquileia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il 13 luglio di cinquant’anni fa apparve per la prima volta al pubblico la Pimpa, la celebre cagnolina dal manto a pois rossi. Il debutto del personaggio di 5 anni disegnato da Francesco Tullio-Altan risale infatti al 1975 sul Corriere dei Piccoli. La cagnolina fece la sua prima apparizione nella storia “Pimpa e la Luna” e da lì a breve fu un successo continuo, accompagnando generazioni di bambini e evolvendosi da personaggio a fumetti a vera e propria icona dell’infanzia italiana.

Nel 1982 apparve per la prima volta sul piccolo schermo. L’anno seguente, il 1983, viene pubblicata la storia del suo primo incontro con Armando. Il successo è tale che nel 1987 a Pimpa viene dedicato il suo primo mensile, ricco di letture e giochi per bambini, consolidando la sua presenza nel mondo editoriale. L’amicizia con la paperina Olivia si concretizza nel 2007, introducendo un nuovo amato personaggio nel suo universo. A coronamento di mezzo secolo di successi e affetto, nel 2005 Pimpa si aggiudica il prestigioso Premio Andersen, un riconoscimento che celebra il suo impatto duraturo sulla letteratura per l’infanzia.

Per celebrare questo importante anniversario, un’esposizione speciale è approdata ad Aquileia, la città di Altan. La mostra “Buon compleanno Pimpa!”, già un successo a Bologna e in arrivo a fine ottobre nella Chiesa di San Francesco di Udine, ha trasformato gli spazi della scuola primaria Manzoni, della biblioteca civica e l’area coperta del parco giochi in un percorso espositivo ricco e coinvolgente. Prodotta da Franco Cosimo Panini Editore e dal Comune di Aquileia, la mostra è capace di far immergere grandi e piccini in un’esperienza unica. Tra tavole originali, illustrazioni e materiali interattivi, è anche possibile entrare nella casa di Pimpa per giocare, leggere i suoi libri e guardare i suoi cartoni animati. La mostra ripercorre le storie più amate della cagnolina a pois, presentando il personaggio, i suoi amici e il suo linguaggio narrativo unico, capace di coinvolgere i bambini con spontaneità e allegria.