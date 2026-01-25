La pioggia non ferma la fiaccola, Pordenone abbraccia i tedofori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cinque chilometri e mezzo lungo le vie della città. Pordenone ha accolto questa mattina il passaggio della fiamma olimpica. Ad accompagnarla lungo il percorso, nonostante la pioggia battente e il vento, 28 tedofori. Il primo è partito da via Udine, l’ultimo, nientemeno che il capitano della Nazionale di rugby, Michele Lamaro, ha raccolto la fiaccola da Rossella Viol e l’ha portata, dal Municipio, fino al piazzale Marcolin.

Una città in festa, che ha sfidato il maltempo. Ma il calore dei pordenonesi non è venuto meno.

Tra le autorità presenti anche il ministro Luca Ciriani.