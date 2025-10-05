La più antica chiesa di Udine restituita alla città dopo un lungo restauro

GUARDA IL VIDEO La chiesa più antica di Udine è stata restituita alla comunità in tutto il suo splendore. La Pieve di Santa Maria in Castello ha riaperto i battenti dopo un lungo e complesso intervento di restauro. A impartire il Rito di Benedizione è stato l’Arcivescovo Lamba davanti a tanti fedeli saliti sul colle del capoluogo friulano per rendere omaggio la prima chiesa della città.

Un restauro durato nove anni, reso possibile dal sostegno di istituzioni – Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine e Conferenza Episcopale Italiana – e da tanti privati: Gruppo Danieli di Buttrio, Fondazione Gruppo Pittini, Solari spa, Fondazione Friuli e Glp srl. In questo modo, gli udinesi e i friulani avranno a disposizione uno scrigno colmo di tesori artistici.