La Polizia di Stato di Udine ricorda il vice sovrintendente Maurizio Tuscano

“Non podin smentea, no vin voe di smentea” (Non possiamo dimenticare, non vogliamo dimenticare). Con questa toccante frase in friulano è stato ricordato ieri Maurizio Tuscano, il vice sovrintendente della Polizia Stradale di Amaro deceduto l’undici dicembre del 2021 durante il rilevamento di un incidente stradale lungo la A23 .

Dopo un breve momento di raccoglimento sul luogo della tragedia, dove è stato deposto un omaggio floreale, il Cappellano della Polizia di Stato Don Angelo Favaretto ha impartito la benedizione e recitato una preghiera in suffragio di Maurizio. Una cerimonia intima tra i colleghi, alla presenza del Questore di Udine Domenico Farinacci e il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Friuli Venezia Giulia Roberto Della Rocca, conclusa all’interno della Sottosezione Polizia Stradale di Amaro, reparto intitolato alla memoria del poliziotto scomparso.