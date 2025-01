La Polizia di Stato ha reso omaggio a 9 Poliziotti deportati nel 1944

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono Filippo Accorinti, Alberto Babolin, Bruno Bodini, Giuseppe Cascio, Mario Comini, Antonino D’angelo, Anselmo Pisani, Mario Savino, Giuseppe Sgroi che nell’estate del 1944 sono stati deportati nei campi di prigionia a seguito di generiche accuse di “scarsa collaborazione con le Autorità” e “attività contrarie alle direttive della R.S.I. o delle forze di occupazione tedesche”, di fatto Poliziotti che scelsero di non obbedire agli ordini dei loro superiori di quel momento e che per questa scelta hanno pagato con la vita. Con loro anche il Maresciallo di Pubblica Sicurezza Spartero Toschi, unico che riuscirà a fare rientro a Udine. Alla cerimonia per la giornata della memoria per rendere omaggio ai nove Poliziotti hanno partecipato anche il sindaco di Udine Felice Alberto Felice De Toni , il Questore della Provincia di Udine Domenico Farinacci, una quarantina di studenti dell’Educandato Uccellis accompagnati dai loro insegnanti e dalla Dirigente scolastica Annamaria Zilli e ad una rappresentanza di studenti del Conservatorio in presenza del Presidente Avv. Guglielmo Pelizzo, del Direttore M° Beppino Delle Vedove e del Vice Direttore Prof. Cristina Nadal.