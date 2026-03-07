La Polizia lo ferma e scopre un cagnolino sotto la sella

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una pattuglia della Polizia Locale di Trieste lo ha fermato alla guida di uno scooter per un controllo e l’uomo ha mostrato la patente, che custodiva nel portafogli; per la Carta di circolazione, però, ha dovuto sollevare la sella, nel cui vano, teneva un cagnolino. L’uomo, proprietario dell’animale, ha riferito di aver abituato il cane, fin da cucciolo, a essere trasportato in questo modo quanto meno singolare e che, per garantire la circolazione dell’aria aveva anche tolto le guarnizioni del sedile.

Il cane era in buone condizioni, tuttavia la pattuglia, consultatasi con il Nucleo di Polizia Ambientale, e verificato che invece le guarnizioni erano al loro posto, ha contestato al conducente dello scooter il reato penale di tenere in cattività un animale, reato punito con l’arresto fino a un anno o con una ammenda da 5mila a 10mila euro; pene aumentabili di un terzo se il reato avviene su strada, e, se mediante l’uso di veicoli. Una sanzione amministrativa accessoria, inoltre, prevede anche la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.