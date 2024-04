La Polizia Locale di Monfalcone sanziona un’attività per vendita di prodotti scaduti

Nel suo negozio a Monfalcone erano in vendita 26 prodotti scaduti da tempo nonché diversi chilogrammi di carni prive di tracciabilità. Per questi motivi un cittadino originario del Bangladesh è stato sanzionato per complessivi 6.500 euro al termine di un’operazione congiunta che ha visto protagonisti il Dipartimento di Prevenzione della Sezione Igiene degli alimenti di origine animale di Asugi e la Polizia locale della città. Quest’ultima ha inoltre disposto nei giorni scorsi il fermo amministrativo di un autoarticolato e di un ciclomotore: nel primo caso il conducente, un uomo di origini moldave, si trovava alla guida in modo abusivo del mezzo immatricolato in Romania, mentre nel secondo un cittadino residente a Trieste viaggiava con la patente revocata e senza copertura assicurativa. Disposte sanzioni rispettivamente per 4.130 e 6mila euro.