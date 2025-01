La Polstrada tira le somme: più patenti ritirate e maxi sequestro di hashish

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 952 patenti di guida e 686 carte di circolazione ritirate. Sono numeri importanti quelli che emergono dal bilancio annuale, riferito al 2024, della Polstrada in Friuli Venezia Giulia. Impiegate quasi 12mila pattuglie nell’attività di controllo di strade e autostrade, sono state controllate 57mila persone e sono state contestate oltre 33mila infrazioni, che hanno portato al decurtamento di 58mila patente.

Altro dato importante che emerge dalla relazione riguarda il numero di sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica – 208 – mentre sono stati 28 gli automobilisti denunciati perché alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Grosso impegno è stato messo dai poliziotti nel settore del trasporto professionale. Sono stati sottoposti a verifica 583 veicoli pesanti, accertando 381 infrazioni e ritirando 7 patenti e altrettante carte di circolazione.

Il focus operativo della Polstrada sul trasporto merci/passeggeri ha portato ad accertare 126 infrazioni per violazioni relative alla circolazione di trasporti eccezionali, 2219 infrazioni relative alla normativa che disciplina i tempi di guida e riposo degli autisti, 143 per manomissione e alterazione del tachigrafo,1893 per sovraccarico e 655 infrazioni relative alla disciplina del trasporto internazionale di merci e passeggeri.

Particolarmente efficace è stata anche l’attività di polizia giudiziaria, che ha consentito di denunciare 503 persone, di cui 13 arrestate e 492 denunciate. E ad ottobre, lungo l’A4, sono stati sequestrati 69 chili di hashish.