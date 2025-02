La polvere di alluminio va a fuoco, fumo in azienda

Della polvere di alluminio, all’interno di una macchina impiegato per processi di taglio con il laser, ha preso fuoco oggi pomeriggio in un’azienda della zona industriale Aussa Corno a San Giorgio di Nogaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, non potendo il personale dell’azienda stessa spegnere il rogo utilizzano l’acqua. I pompieri hanno quindi provveduto a smontare il macchinario e, quindi, a gettare della sabbia sulla polvere incandescente. Nessun lavoratore è rimasto ferito. Gli stessi vigili del fuoco sono intervenuti, sempre oggi pomeriggio, in Corte Smeralda a Tavagnacco per un principio d’incendio in un ufficio in via Nazionale. Giunti sul posto, i pompieri hanno constatato che le fiamme provenivano da un cestino con all’interno carta straccia. I danni sono limitati.