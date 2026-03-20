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La povertà “galoppa”, in coda alla Caritas per chiedere aiuto

E' quanto emerge dalla relazione della Caritas diocesana di Concordia-Pordenone.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I numeri parlano da soli e fotografano una situazione che, dal punto di vista sociale, genera preoccupazione. Sono quelli sviscerati oggi, alla Casa Madonna Pellegrina di Pordenone, sede della Caritas diocesana, in occasione della presentazione della relazione dell’ente confessionale per il 2025.

Una crisi che ha più sfaccettature, che interessa molti cittadini italiani. Tra questi i giovani e gli over 50.

Ad allarmare non sono soltanto i nuovi poveri ma chi vive in situazioni di disagio familiare e personale.

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