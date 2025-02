La povertà “galoppa”: in Friuli mille persone dalla Caritas

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sempre più famiglie in crisi in Friuli. E la metà di queste sono italiane. All’interno del nucleo ci sono spesso minori, anche se sono in aumento i pensionati che si rivolgono ai centri di ascolto della Caritas diocesana di Pordenone e Udine per chiedere aiuto.

E’ lo spaccato che è emerso oggi, in prefettura a Pordenone, dove per il terzo anno di fila è stato rinnovato il protocollo d’intesa – che vale 300mila euro – tra la Fondazione Friuli e le due Caritas a favore delle persone bisognose che, in Friuli, nel solo 2024 sono state un migliaio.