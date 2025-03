La “Pozzuolo del Friuli” festeggia 190 anni

Il 190.mo anno di fondazione della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” di Gorizia è stato celebrato stamani a Gorizia con una cerimonia che si è svolta al Comando della stessa Brigata.

Il Comandante, Colonnello Diego Cicuto, ha ricordato i fatti più importanti che hanno caratterizzato i circa due secoli di storia della “Pozzuolo del Friuli”, fino all’attuale impegno in Libano, dove dallo scorso febbraio il Comando Brigata ha assunto la guida del Settore Ovest di UNIFIL nell’ambito della Missione “Leonte XXXVII”.

Proprio dal Libano, è stato proiettato un video messaggio del Generale di Brigata Nicola Mandolesi, Comandante della Grande Unità goriziana: “Oggi, tutti noi siamo qui insieme, uniti non solo da un passato glorioso, ma da un futuro che vogliamo costruire insieme, siamo soldati, siamo fratelli in armi e la nostra forza sta proprio in questa unione” ed ancora “Siamo un’unità pronta, coesa e preparata, andiamo avanti per affrontare le nuove sfide, sempre con la stessa determinazione che ha caratterizzato la nostra storia e la storia di ogni reggimento che ne fa parte”.

Alla Cerimonia era presente il Vicario del Prefetto di Gorizia Maria Rosaria Mancini, il Sindaco Rodolfo Ziberna e labari delle Associazioni Combattentistiche, d’Arma e del Corpi Logistici. Presente il Gonfalone di Gorizia, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare e il Gonfalone di Palmanova.

La Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” è oggi a connotazione pluriarma e, nel solco delle tradizioni e del valore del passato, è impiegata con propri assetti nelle operazioni all’estero e sul territorio nazionale. Inoltre, la Brigata fornisce tutte le componenti necessarie per affrontare sia il combattimento terrestre sia le peculiari e specialistiche azioni anfibie autonome nel quadro della Capacità Nazionale di Proiezione dal Mare (CNPM).