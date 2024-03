La Premier Meloni domani a Pordenone, cerimoniale al lavoro

Vigilia della visita della Premier Giorgia Meloni, attesa domani a Pordenone. In città tra oggi e domani mattina saranno definiti gli ultimi dettagli organizzativi e di sicurezza. La Presidente del Consiglio arriverà nel primo pomeriggio all’aeroporto di Aviano, da dove ripartirà entro le 18. Prima tappa il teatro Verdi, ultima la fiera Ortogiardino.

Sarà il sindaco Alessandro Ciriani ad accogliere all’ingresso del teatro Verdi di Pordenone la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che domani pomeriggio arriverà in città in auto dall’aeroporto militare di Aviano. Gli ultimi dettagli organizzativi saranno messi a punto domani mattina dal Cerimoniale di Palazzo Chigi.

Confermati i due momenti centrali della visita della premier. Alle 15 a teatro, dove sarà presente l’intera giunta regionale, oltre a consiglieri, istituzioni, amministrazione comunale di Pordenone, sindaci del Friuli Occidentale e rappresentanti delle categorie economiche, la presidente del Consiglio firmerà l’accordo per il fondo di sviluppo e coesione 2021-27 con il Governatore Massimiliano Fedriga e il ministro per gli affari europei, politiche di coesione e Pnrr Raffaele Fitto. A rappresentare il Governo nazionale ci saranno anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e la viceministro all’Ambiente Vannia Gava.

Quindi la premier si sposterà alla Fiera di Pordenone, che in questi giorni accoglie la manifestazione Ortogiardino. A fare gli onori di casa sarà il presidente Renato Pujatti. Meloni sarà accompagnata tra gli stand e al termine della visita risponderà alle domande dei giornalisti al padiglione 5, quello di Confartigianato. Quindi salirà in auto per raggiungere nuovamente l’aeroporto di Aviano, per decollare verso Roma entro le 18.

Telefriuli seguirà in diretta la visita della Premier Meloni a Pordenone. Primi collegamenti dalla città del Noncello nel corso del tg delle 12.30 e della trasmissione A voi la Linea. Dalle 14.30 edizione speciale del telegiornale che si aprirà dal Teatro Verdi. Voci, immagini e interviste che saranno riproposte anche nello spazio informativo delle 19.