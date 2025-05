La prima casa resta un sogno, esplode il mercato degli affitti

Un aumento delle transazioni del 16 per cento, accompagnato da un conseguente aumento dei prezzi pari all’8 per cento. E’ questo il dato che emerge sfogliando il borsino immobiliare, riferito al 2024, presentato oggi dalla Fimaa Pordenone.

Anche il settore dei mutui per l’acquisto di abitazioni ha mostrato un trend positivo con una crescita di quasi il 6 per cento, sostenuta principalmente dalle operazioni legate all’acquisto della prima casa. Una dinamica positiva, alimentata da diversi fattori, tra cui il rallentamento della crescita dei tassi di interesse sui mutui e il crescente interesse per le locazioni brevi.

C’è fame di affitti e, proprio per questo, la Regione sta lavorando per trovare soluzioni adeguate.