La Procura: Cautela su ricostruzioni delitto Gemona. Quadro familiare complesso

“Invito tutti alla massima cautela: stiamo valutando ogni singolo aspetto di questa vicenda e serve ampliare gli orizzonti e analizzare nel dettaglio le ricostruzioni fornite dalle persone coinvolte, per attribuire correttamente le singole responsabilità”. Lo ha detto la sostituta procuratrice di Udine, Claudia Danelon, in relazione all’efferato delitto di Gemona. “Il quadro della vicenda famigliare è abbastanza complesso – ha aggiunto – ma occorre completare tutti gli accertamenti, medico e scientifici, per poter confermare in tutto o in parte le ammissioni delle persone che si sono auto accusate del delitto”.

Da ambienti investigativi filtra anche che le due donne avrebbero escluso la premeditazione nel loro gesto, che sarebbe avvenuto al culmine di una discussione per futili motivi.