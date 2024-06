La Procura dà il nulla osta per la sepoltura di Cristian

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Questa mattina La Procura di Udine ha concesso il nulla osta per la sepoltura di Cristian Molnar, il 25enne rumeno il cui corpo è stato trovato ieri in una forra del Natisone dopo tre settimane di ricerche. Il nome del giovane è stato inserito nel fascicolo ancora a carico di ignoti con l’ipotesi di reato di omicidio colposo per la morte di Patrizia Cormos e Bianca Doros, travolte il 31 maggio dalla furia del fiume. A comunicarlo è stato il Procuratore di Udine Massimo Lia. “Sul corpo non sarà effettuato l’esame autoptico – spiega Lia -. Riteniamo sufficiente l’ispezione cadaverica”.

Proprio oggi il legale della famiglia Molnar, l’avvocato Gaetano Laghi, si è recato in procura dove ha incontrato il titolare del fascicolo, il sostituto procuratore Letizia Puppa.

Assieme al corpo del ragazzo, è stato recuperato anche il suo cellulare, ora a disposizione degli inquirenti.

Resta da capire se lo smartphone di Cristian, rimasto 23 giorni in acqua, non sia irrimediabilmente rovinato. L’analisi del contenuto, assieme a quella del cellulare di Patrizia che sarà passato al setaccio nei prossimi giorni, potrebbe dare nuovi elementi per fare luce su quanto accaduto quel tragico venerdì.