La Procura di Gorizia ha aperto un fascicolo sul caso della motonave Audace

La Procura di Gorizia ha aperto un fascicolo sull’incidente occorso ieri alla motonave Audace al largo di Grado. L’imbarcazione, sulla quale si trovavano in quel momento 81 passeggeri tutti tratti in salvo a riva, tra i quali cinque minori e quattro membri dell’equipaggio, è stata posta sotto sequestro e si trova a disposizione della magistratura all’interno di un capannone dei cantieri Marina San Giorgio di Porto Nogaro, dove è arrivata ieri sera attorno alle 19.30. Al momento da una prima ispezione non sarebbero emersi danni strutturali allo scafo, che ha imbarcato molta acqua. Solo al termine delle verifiche saranno formalizzate eventuali ipotesi di reato: al momento non ci sarebbero dunque indagati. Da quanto si è potuto apprendere non risulterebbero segnalati in passato alla Guardia Costiera problemi relativi alla motonave. L’indagine in corso servirà dunque a chiarire i punti interrogativi aperti sulla vicenda, a partire dal perché l’Audace abbia iniziato ad imbarcare acqua costringendo l’equipaggio a lanciare alle 11.24 di ieri un Sos per salvare le 81 persone a bordo.

Intanto Apt Spa Gorizia formalizzerà nei tempi brevi denuncia all’autorità giudiziaria competente per avere piena contezza della natura del sinistro. Il servizio marittimo di linea Trieste-Grado è svolto infatti su incarico dell’Azienda provinciale trasporti goriziana da maggio a fine settembre. GUARDA IL VIDEO