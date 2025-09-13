La Protezione Civile del FVG potenzia l’ANA con nuovi mezzi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La rete della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha consegnato due nuovi furgoni alla sezione dell’Associazione Nazionale Alpini di Udine. I mezzi sono stati assegnati ai gruppi locali di Udine e Codroipo, con l’obiettivo di rafforzare il sistema regionale di risposta alle emergenze. La cerimonia di consegna si è svolta a Codroipo e rappresenta un passo significativo per il miglioramento delle capacità operative dei volontari.

I nuovi autoveicoli, ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione civile del FVG, sono stati forniti per “consentire al sistema di operare nel modo migliore, innalzando la qualità del lavoro e aumentando i livelli di sicurezza di una grande organizzazione di volontari, che si integra con l’intero sistema regionale.”

Questa iniziativa è la prima di una serie più ampia, mirata a sostituire veicoli datati e con un elevato chilometraggio, assicurando che i volontari operino nelle condizioni ottimali. Un intervento che si aggiunge ad altre iniziative importanti, come la realizzazione di nuove strutture logistiche, una già attiva a Pasian di Prato e l’altra in costruzione a Zoppola.