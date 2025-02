La Quarta commissione approva la norma sul fotovoltaico

Confermato l’impianto della norme che prevede al massimo un 3% di impianti fotovoltaici nelle aree agricoli comunali. Il disegno di legge 38 a firma Fabio Sccoccimarro, assessore regionale all’ambiente, è stato approvato in quarta commissione con il sì compatto della Maggioranza di Centrodestra, il no deciso di Open, M5S e Alleanza verdi e sinistra e l’astensione attendista di Pd e Patto per l’Autonomia-Civica Fvg in attesa di capire se ci sono margini su alcuni emendamenti.

L’aula ha comunque calendarizzato il voto sulla legge la prossima settimana e la modifica principale sarà che le compensazioni sul territorio dove verranno installati gli impianti dovranno arrivare al 3% ovvero il massimo previsto dalla norma nazionale. Su questo ultimo aspetto il capogruppo della lista Fedriga, Mauro Di Bert, ha chiesto di integrare con ulteriori benefici i territori che supportano di più il peso degli impianti a fonti rinnovabili. Sul fronte della petizione proposta dai cittadini di Romans d’Isonzo, il centrodestra la considera ormai superata dalla norma.