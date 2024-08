La Questura ammonisce due triestini per violenza contro il padre e la compagna

Due storie diverse ma con un filo comune: l’alcol. La divisione di polizia anticrimine della Questura di Trieste ha eseguito due misure di prevenzione personale nei confronti di altrettanti uomini protagonisti di violenza di genere nei confronti di vittime in condizioni di vulnerabilità. Il primo caso ha riguardato un triestino di 42 anni convincete con il padre. Da circa tre mesi, il 42enne, sotto l’effetto di sostanza alcoliche ha usato violenza fisica, verbale e psicologica nel confronti dell’anziano. La polizia spiega che «L’importanza di essere intervenuti tempestivamente ha permesso di avviare il figlio, in virtù del Protocollo “Zeus”, verso un percorso integrato che porti alla consapevolezza del disvalore sociale e giuridico delle condotte tenute, nell’ottica di implementare la capacità di contenimento e gestione delle violenze relazionali». È sempre un triestino, ma di 52 anni, il protagonista della seconda vicenda, anche lui sotto l’effetto dell’alcol ha avuto comportamenti violenti nei confronti della compagna. In diverse situazione l’ha offesa e picchiata. Anche per lui è scattato l’ammonimento ovvero il primo step della violenza di genere che in caso di reiterazione del reato porta a un aumento delle pene. GUARDA IL VIDEO