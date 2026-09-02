La rapper n1 al mondo Cardi B a cena a Basaldella con Okoye

La visita in Friuli di Cardi B per vedere il suo Okoye è terminata con la cena al ristorante messicano El Jalapeno di Basaldella, locale di cui il portiere bianconero è cliente. Ieri sera, però, a sorpresa, dopo aver prenotato, il calciatore si è presentato con la famosissima rapper statunitense che frequenta da questa estate.

Alle 23 nel locale erano rimasti pochi avventori che non hanno fatto caso al gruppetto di cinque persone capeggiato da Okoye, che ha potuto quindi offrire una serata tranquilla alla sua fidanzata.

Cardi B, parola dei titolari del locale, si è dimostrata gentilissima e alla mano. Ha conversato in spagnolo con i dipendenti, raccontando ad uno venezuelano che la sua tata proviene dallo stesso Paese, si è concessa alcune delle specialità del posto, tra le quali i nachos, gli El Jalapenos rellenos, le empanadas mixtas, flautas de camaron, quesadillas con carne, prima di scegliere le tostadas di pollo che ha particolarmente apprezzato. Dopo canti e balli, a conclusione della serata, si è fatta fotografare con tutto il personale del locale, con Karol, la moglie del titolare e con la figlia Sara. Il saluto finale non poteva che essere un arrivederci.