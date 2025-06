La Regione allarga la platea dei territori per nuovi hotel 4 stelle

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dai quattro comuni ex capoluogo di provincia, la comunità del Collio fino ai comuni Unesco quindi Aquileia, Cividale e Palmanova. La giunta regionale guidata da Massimiliano Fedriga e su proposta dell’assessore Sergio Emidio Bini ha allargato la platea dei territori, da solo quelli montani, individuando nuove aree dove sarà possibile attivare incentivi, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, per la realizzazione di strutture ricettive classificate almeno quattro stelle. Lo stanziamento iniziale per il 2025 è pari a 5 milioni di euro, con ulteriori risorse attivabili in caso di elevata adesione. Bini sottolinea che «si è voluto dare un indirizzo chiaro allo sviluppo turistico pluriennale della nostra Regione, valorizzando le potenzialità del nostro territorio».

Su proposta dell’assessore alla Salute Riccardo Riccardi la giunta ha approvato il piano triennale delle demenze finanziato con 30 milioni nel 2025 e 2026. Il piano punta a rafforzare un approccio integrato alla gestione delle demenze, valorizzando il ruolo della rete sociosanitaria regionale. L’obiettivo è garantire continuità assistenziale, diagnosi tempestive e un sostegno reale alle famiglie, spesso prime custodi del percorso di cura.