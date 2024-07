La Regione con lo stop a Brennero e Tauro pronta a chiedere aiuti alla Ue

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La chiusura del Brennero e dei Tauri e le ricadute economiche sul territorio visto lo stop ai trasporti in Austria e Germania e per questo la Regione proverà ad aprire una interlocuzione con l’unione europea per gli aiuti di stato. L’Assessore regionale Cristina Amirante ha anticipato il tema alla riunione del tavolo per la creazione di una cabina di regia dedicata alla logistica. Al Tavolo erano presenti tra gli altri gli interporti, Confindustria Udine, Coselag, le Camere di Commercio ma anche Carnia Infustrial Park, Sdag e le l’autorità portuale. Amirante ha sottoposto all’attenzione dei partecipanti una prima bozza di regolamento per il funzionamento della cabina di regia «che dovrà avere il ruolo primario di rilascio di pareri non vincolanti su materie di competenza. Obiettivo della Regione è l’emanazione in autunno di una norma ad hoc per dare una corretta cornice normativa a questo strumento». Verrà inoltre creato un osservatorio per il monitoraggio dei traffici e poi si parlerà anche del personale da formare e della filiera del carburante.