La Regione FVG ha il maggior numero di alberi monumentali in Italia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Friuli Venezia Giulia, proprio in questi giorni, dopo il settimo aggiornamento ministeriale dell’elenco nazionale degli alberi monumentali, si conferma la regione con il maggior numero di alberi monumentali in Italia (511 esemplari tutelati in Fvg) e può svolgere un ruolo significativo anche di indirizzo a livello nazionale su questo e molti altri temi connessi. È quanto emerso durante convention internazionale di arboricoltura ‘Infrastrutture verdi, alberi monumentali, parchi e giardini: nuovi approcci gestionali’ che si è svolta, oggi, a Udine nella sede della Regione presso l’auditorium Comelli moderato da Giorgio Alberti docente Selvicoltura e Assestamento forestale Uniud.