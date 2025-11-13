  • Aiello del Friuli
giovedì 13 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
La ricetta di De Toni: alleanze territoriali per un welfare generativo
Furti in casa, la “mano” dei nomadi. Trovati oro e orologi...
Muggia, mamma uccide figlio in un appartamento nella piazza centrale della...
Il Solidale – Buono per davvero: dolce friulano unisce bontà e...
Udine e Martignacco in lutto per la scomparsa di don Paolo...
A Verona il nuovo cuore pulsante della distribuzione di Ceccarelli Group
Lotta allo spaccio a Udine, nuove telecamere davanti alle Scuole superiori
Roberto Grandinetti racconta il Friuli che cambia nell’era digital-globale
Mastellari guida la rimonta della UEB. Cento battuta 74-68
Fumo dalla corriera, studenti evacuati in sicurezza
Cronaca

La ricetta di De Toni: alleanze territoriali per un welfare generativo

Il primo cittadino di Udine all'Assemblea ANCI: il capitale umano delle associazioni la ricchezza da cui partire per il welfare
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Le risorse a disposizione delle amministrazioni sono sempre più insufficienti a soddisfare bisogni sociali crescenti. Lo ha evidenziato il sindaco di Udine De Toni all’Assemblea annuale dell’ANCI in corso a Bologna.

Per affrontare questa situazione – ha spiegato il primo cittadino – il Comune di Udine ha stretto alleanze territoriali, come con la Croce Rossa per la gestione dei dormitori, con la Caritas per il supporto alle famiglie fragili, con ATER per gli interventi nei contesti abitativi problematici. Un sorta di welfare generativo capace di creare sostegno, legami sociali e attiva comunità. Secondo De Toni, “per rispondere alle nuove fragilità e le risorse sempre più ridotte è necessaria una doppia alleanza: verso l’alto, con le istituzioni regionali e nazionali, e verso il basso, con il terzo settore, l’associazionismo e il volontariato”.

