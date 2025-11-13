La ricetta di De Toni: alleanze territoriali per un welfare generativo

Le risorse a disposizione delle amministrazioni sono sempre più insufficienti a soddisfare bisogni sociali crescenti. Lo ha evidenziato il sindaco di Udine De Toni all’Assemblea annuale dell’ANCI in corso a Bologna.

Per affrontare questa situazione – ha spiegato il primo cittadino – il Comune di Udine ha stretto alleanze territoriali, come con la Croce Rossa per la gestione dei dormitori, con la Caritas per il supporto alle famiglie fragili, con ATER per gli interventi nei contesti abitativi problematici. Un sorta di welfare generativo capace di creare sostegno, legami sociali e attiva comunità. Secondo De Toni, “per rispondere alle nuove fragilità e le risorse sempre più ridotte è necessaria una doppia alleanza: verso l’alto, con le istituzioni regionali e nazionali, e verso il basso, con il terzo settore, l’associazionismo e il volontariato”.