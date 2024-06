Ripartiranno questa sera per la Romania Patrizia e Bianca. Il viaggio è organizzato da un amico di famiglia che oggi ha raggiunto Premariacco per vedere con i propri occhi il Natisone che ha portato via le due ragazze. “La Romania le aspetta – dice – ma c’è tanta sofferenza e rabbia per ciò che è accaduto, forse si poteva fare qualcosa per salvarle”. GUARDA IL VIDEO