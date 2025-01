La salma del piccolo Mattia in Italia, imminenti nuovi accertamenti

Il corpo di Mattia Cossettini è finalmente giunto in Italia. Lo hanno comunicato questa sera i genitori del bambino di 9 anni, morto dopo aver accusato un malore improvviso a Marsa Alam in Egitto, dove stava trascorrendo le festività assieme ai genitori e al fratellino, per mezzo dell’avvocato Maria Virginia Maccari. Mattia è stato portata prima a Il Cairo e, dopo le autorizzazioni del caso, è stato possibile procedere con il rimpatrio tramite un volo aereo atterrato a Venezia, con scalo a Istanbul.

“Questo importante risultato – comunicano – è stato possibile grazie al prezioso supporto del Consolato Italiano in Egitto, che ha seguito con dedizione e professionalità l’intera vicenda, collaborando costantemente con la Farnesina”.

La famiglia, rientrata dall’Egitto il 9 gennaio, ha già richiesto accertamenti per individuare le reali cause che hanno portato alla tragica morte di Mattia, anche per verificare la correttezza delle dichiarazioni diffuse dalla Direzione Sanitaria del Mar Rosso tramite Facebook. Venerdì i sanitari egiziani aveano riferito di una presunta grave patologia preesistente di Mattia, ovvero un tumore cerebrale individuato con una tac e una polmonite batterica, che avrebbero causato l’arresto cardiaco.

Patologie, queste, delle quali i genitori non erano assolutamente a conoscenza. “Mattia – aveano detto il papà e la mamma del piccolo nei giorni scorsi – non ha mai accusato alcun sintomo che potesse far presagire o solo immaginare che fosse affetto da patologie o da altri problemi di salute”.

La vacanza della famiglia Cossettini era cominciata il 2 gennaio. Mattia stava giocando in barca durante un’escursione, quando si è sentito male ed è svenuto. Dopo aver ripreso i sensi, ha accusato un forte mal di testa. Riportato a riva, il medico del resort avrebbe ipotizzato un colpo di calore e prescritto una flebo e l’assunzione di alcuni farmaci. Nella notte la situazione è peggiorata. Mattia è stato ricoverato in ospedale ed è morto all’alba del 5 gennaio.