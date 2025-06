La scuola dell’infanzia di Sant’Osvaldo celebra un secolo di comunità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udine ha celebrato questa mattina una sua istituzione centenaria: la Scuola dell’Infanzia di Sant’Osvaldo. Nata nel 1925 per volere di 350 capofamiglia desiderosi di offrire un futuro migliore ai bambini del quartiere, questa scuola rappresenta un pilastro di cura e crescita, un sogno divenuto realtà grazie al coraggio di don Valentino Tosolini e all’impegno di numerosi volontari.

Le celebrazioni, iniziate alle 11 con una cerimonia presso il giardino della Scuola in via Tre Novembre 10, hanno visto la partecipazione delle autorità e la benedizione per la fine dell’anno scolastico. Una mostra fotografica e un libro realizzato da Gaetano Vinciguerra, insieme a don Ezio Giaiotti, alla coordinatrice Monica Modonutto e all’organizzatore Massimo Turco, hanno ripercorso le tappe della storia di questa realtà profondamente legata al quartiere, a sua volta prodondamente segnato dallo scoppio del deposito di munizioni avvenuto nel 27 agosto 1917 e che causò 27 morti e oltre 200 feriti. Proprio per omaggiare quelle vittime, un picchetto in armi del 14° Comando Supporti Tattici Alpini ha deposto delle corone di alloro ai piedi della lapide presente all’interno dell’edificio.

Diverse gli attestati ricevuti in questi giorni, dagli auguri del Presidente della Repubblica Mattarella, a quelli della premier Meloni. Tra tutti anche la benedizione di Papa Leone XIV, a testimonianza del prestigio e del valore storico di questa istituzione.

Uno dei momenti più inaspettati è stato l’omaggio reso dai Vigili del Fuoco, che hanno il Comando proprio nel quartiere di Udine, che hanno rinfrescato i bambini accaldati.