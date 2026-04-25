La segnalazione è tempestiva: arrestata coppia di truffatori

Fine della corsa per una coppia di giovanissimi truffatori. I carabinieri del Radiomobile di Pordenone hanno intercettato e arrestato due diciottenni, colti in flagranza durante un tentativo di truffa nel quartiere Torre.

I due, che si spostavano a bordo di una Fiat 500X grigia, sono stati bloccati all’incrocio tra via Calvi e via Fontane, a pochi passi dalla sede delle Poste. Il blitz è scattato grazie a una segnalazione tempestiva giunta alla centrale operativa, che ha permesso alle pattuglie di convergere sulla zona in pochi minuti, chiudendo ogni via di fuga.

La scena, che si è materializzata sotto gli occhi dei residenti, incuriositi dal dispiegamento di almeno tre gazzelle, ha visto i due giovani fermati spalle al muro contro un’abitazione, prima di essere caricati sulle auto di servizio e condotti in caserma.

Dopo l’acquisizione della querela da parte della vittima, i militari hanno formalizzato l’arresto per tentativo di truffa. Gli investigatori stanno ora lavorando per verificare se i due siano responsabili di altri episodi simili avvenuti recentemente nella zona.