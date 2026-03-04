La sicurezza si veste di giallo, Elettroshock alle 21

Del caso del comandante della polizia locale di Udine e più in generale di sicurezza si parlerà questa sera alle 21 a Elettroshock. Dal nuovo regolamento regionale sui volontari urbani, che saranno riconoscibili per le loro pettorine giallo fluo, alla sicurezza partecipata che si sta sperimentando nel capoluogo friulano, fino alle novità del decreto sicurezza varato dal Governo: diversi i temi sui quali si confronteranno gli ospiti.

In studio interverranno l’assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, la consigliera regionale di Avs Serena Pellegrino e i consiglieri comunali di Udine Carlo Giacomello, del Pd, e Francesca Laudicina, della Lega.