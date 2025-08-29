La Slovenia riapre in parte l’H4 ma solo per i mezzi pesanti verso l’Italia

L’autostrada H4 verrà riaperta dall’otto settembre a una sola corsia ed esclusivamente per i mezzi pesanti in viaggio verso l’Italia. La notizia è stata resa nota sul sito Dars, la società che gestisce la rete autostradale nella vicina repubblica, e servirà per ridurre la pressione al valico di Fernetti e alla barriera del Lisert. Per i veicoli leggere invece resta l’obbligo di percorrere la strada statale parallela. L’accordo, sul quale non sono state ancora informate le autorità italiane, è stato raggiunto al termine di un vertice in Slovenia tra la Dars, le autorità e i rappresentati degli autotrasportatori.