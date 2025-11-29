La spada di Luca Iogna Prat brilla nella prima Prova Nazionale Giovani di Roma

Continua a splendere la stella del giovane spadista sandanielese Luca Iogna Prat, che nel corso dello scorso weekend, a Roma, si è aggiudicato la prima prova nazionale Under 20, balzando dalla sesta alla terza posizione nel ranking di categoria.

L’allievo dei maestri Fabrizio e Flavio Floreani, ha primeggiato nel girone, guadagnandosi l’accesso nel tabellone ad eliminazione diretta con il 9° posto, su 152 atleti. Il classe 2008, ha vinto tutti e sei i successivi confronti, dominando la finale con il ferrare Poli, battuto per 15 stoccate a 10.

Il risultato conquistato nella capitale è il più prestigioso nella storia della scherma sandanielese, e il migliore nella parentesi recente della spada maschile regionale.

Iogna Prat sarà ora impegnato con la nazionale azzurra nella prova di Coppa del Mondo Under 20, in programma a Basilea ad inizio 2026, appuntamento che si svolgerà in contemporanea con la Coppa de Mondo Under 20 di spada femminile, ospitata a Udine.