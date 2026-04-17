La strada ‘scolastica’ è un pericolo: soste selvagge alla Valussi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Auto parcheggiate nonostante il divieto, ma soprattutto vetture che arrivano e si fermano mettendo a rischio i ragazzi all’uscita da scuola. La strada ciclo-pedonale realizzata davanti alla scuola media Valussi di via Petrarca, a Udine, non sta dando i risultati sperati. Almeno secondo alcuni genitori e insegnanti che segnalano una situazione diventata pericolosa.

L’episodio più recente risale all’altro ieri, quando alcuni studenti hanno rischiato di essere investiti. Ma, spiegano le famiglie, non si tratta di un caso isolato: a ogni campanella, sia all’ingresso che all’uscita, la scena si ripete.

Nel mirino finiscono i comportamenti indisciplinati di molti genitori, che ignorano il divieto di sosta e occupano anche gli spazi dedicati a pedoni e ciclisti. Ma non solo. A pesare è anche la carenza di parcheggi nella zona, che spinge molti a fermarsi comunque davanti all’istituto.

Eppure l’intervento su via Petrarca era nato proprio con l’obiettivo opposto: garantire maggiore sicurezza agli studenti attraverso una “strada scolastica” con divieto di parcheggio, senso unico e spazi ampliati per pedoni e biciclette. Un progetto partecipato, reso definitivo a inizio gennaio dopo una fase di sperimentazione avviata nel 2025.

Ora però le criticità emerse sul campo riaccendono il dibattito. Le famiglie hanno chiesto all’assessore alla Viabilità Ivano Marchiol di rivedere il progetto, valutando correttivi concreti. Tra le proposte, l’installazione di sbarre o cordoli impedire fisicamente l’accesso alle auto, oppure una presenza costante della polizia locale negli orari più critici.

L’obiettivo, ribadiscono, è uno solo: rendere davvero sicuro lo spazio davanti alla scuola, così come previsto dal progetto originario.