La Tesla della Polizia in prima linea contro diabete e obesità

Una Tesla Model X della Polizia Stradale accompagnerà la corsa contro obesità e diabete di tipo 2. Torna dall’11 al 13 settembre “Diabete a Ruota Libera”, manifestazione itinerante promossa dal C.R.A.D. Fvg con tredici tappe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Ciclisti, camminatori e famiglie saranno coinvolti in pedalate, escursioni e incontri dedicati ai corretti stili di vita.

Al fianco della rete diabetologica regionale ci saranno Regione, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa, che offrirà controlli gratuiti di glicemia e pressione. La Polizia parteciperà l’11 settembre con un’Alfa Romeo Stelvio e nelle due giornate successive con la Tesla Model X elettrica, capace di raggiungere i 262 chilometri orari.