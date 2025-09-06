La truffa arriva online, spariti 50.000 euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha perso oltre 50mila euro a causa di una truffa online. Una donna di Udine, intenzionata a investire parte dei suoi risparmi, è caduta nella rete di un falso annuncio sul web che prometteva guadagni facili e veloci.

Incuriosita dalle opportunità prospettate, la signora ha inserito i propri contatti per ricevere maggiori informazioni. Pochi giorni dopo, è stata ricontattata da una sedicente consulente finanziaria che l’ha persuasa ad effettuare diversi bonifici verso conti esteri.

Una volta versata la somma complessiva di oltre 50mila euro, sia il denaro che la “consulente” sono svaniti nel nulla. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Udine.