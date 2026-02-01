La truffa corre sul filo, sventato colpo da 19mila euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una telefonata studiata nei dettagli, il tono rassicurante di chi si presenta come addetto ai controlli antifrode e la richiesta urgente -‘ urgentissima’ di “mettere al sicuro” i risparmi. Così un friulano della Bassa – non anziano e anche pratico di movimenti bancari online – è finito nella rete di un raggiro che gli poteva costargli i suoi risparmi, ben 19 mila euro, che erano stati trasferiti con un bonifico su un conto indicato come protetto.

La vittima, contattata da un sedicente operatore di un noto circuito di pagamenti digitali, era stata infatti convinta che fosse in corso un accesso fraudolento al suo conto. Solo dopo aver autorizzato l’operazione, però, si era reso conto dell’inganno. A quel punto, la richiesta di aiuto ai Carabinieri di Latisana e la conseguente denuncia.

L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di individuare e denunciare l’intestatario del conto corrente, un 45enne residente fuori regione, e di ottenere dall’Autorità giudiziaria il sequestro preventivo delle somme depositate, consentendo il recupero dell’intero importo. Nei giorni scorsi il denaro è stato restituito alla vittima, mentre ora proseguono gli accertamenti per verificare eventuali complici e altri episodi analoghi.

I Carabinieri ribadiscono che nessun istituto bancario o forza di polizia può chiedere versamenti di denaro e invitano a segnalare ogni sospetto chiamando il 112. Proprio sul fronte della prevenzione, il Comune di Udine ha avviato un progetto specifico contro le truffe telefoniche, in particolare quelle dedicate agli anziani: per tutto il 2026 sono previsti laboratori pratici e percorsi di alfabetizzazione digitale nei quartieri, con simulazioni di raggiri telefonici e online. Un’attività pensata per rendere le persone più consapevoli e meno esposte, grazie anche al coinvolgimento di associazioni, farmacie e luoghi di aggregazione.