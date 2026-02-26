La tuta di Lisa Vittozzi arricchirà i tesori del Museo Olimpico

Dopo l’oro e l’argento olimpico, il ruolo di portabandiera azzurra alla cerimonia di chiusura dei giochi di Milano-Cortina, e la partecipazione di ieri sera, come ospite al festival di Sanremo, il momento magico della sappadina Lisa Vittozzi si arricchisce di un ulteriore traguardo prestigioso.

La sua tuta, indossata nelle gare di Anterselva, con la quale ha vinto la prima medaglia d’oro olimpica nella storia del Biathlon italiano, diverrà parte delle collezioni ospitate presso il Museo Olimpico di Losanna.

Al termine delle competizioni di Milano-Cortina, Lisa ha autografato la sua tuta e l’ha donata al personale del Museo Olimpico, che ha sede a Losanna in Svizzera, dove andrà ad arricchire il patrimonio storico e culturale del CIO.

Una collezione che racconta i momenti più emozionanti della storia a cinque cerchi, tra torce olimpiche, medaglie di tutte le edizioni dei giochi e attrezzi sportivi firmati dai campioni, oltre a foto storiche, per oltre 90.000 oggetti unici.

“Entrare di diritto in un museo che raccoglie le testimonianze delle pagine più belle scritte nella storia dello sport ci fa onore – ha dichiarato Lisa Vittozzi – ribadendo il proprio orgoglio nell’aver contribuito ai successi dell’Italia.